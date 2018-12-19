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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 4 - Menemen Belediyespor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor'u konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan Kasımpaşa evinde de rakibini 4-1'lık sonuçla geçerek adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Rıdvan Koçak'ın şutunu kaleci Eray kornere çeldi.


71. dakikada Mustafa Ethem'in savunma arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Eduok'un şutu ağlara gitti. 4-0


84. dakikada Umut'un savunma arkasına arkasına gönderdiği topla buluşan Serhat'ın sert şutu filelerle buluştu. 4-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Samet Çavuş


Kasımpaşa: Eray, Onur, Ben Youssef, Josue Sa (Veysel dk. 46), Özgür, Hakan, Pavelka, Tarkan,, Koita (Hasan dk. 46), Eduokx (Çağatay dk. 72), Mustafa Ethem


Yedekler: Ramazan, Sadiku, Mbaye, Yılmaz, Veigneau, Uğurcan, Popov


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Menemen Belediyespor: Necati, Rıdvan, Mert, Veli, Alberk (Talha dk. 46), Murat, Taşkın, Mustafa (Serhat dk. 62), Okan, Umut, Vedat (Tayfun dk. 56)


Yedekler: Amir, Oğuzhan, Samet, Serhat, Bekir Can


Teknik Direktör: Suat Kaya


Goller: Mustafa Ethem (dk. 27 ve 38), Koita (dk. 34 pen.), Eduok (dk. 71) (Kasımpaşa), Serhat (dk. 84) (Menemen Belediyespor)


Sarı kart: Pavelka (Kasımpaşa)

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