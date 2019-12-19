İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 0 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında TFF 2. Lig takımı Hekimoğlu Trabzon FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Robinho'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bekir oyun alanına çeldi.


33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Robinho'nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Mustafa Savranlar


Medipol Başakşehir: Volkan, Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Mahmut (Clichy dk. 42), Aziz Behich, Gökhan İnler, Kerim Frei, Berkay Özcan, Azubuike, Robinho, Demba Ba


Yedekler: Ahmet Kıvanç, İrfan Can, Muhammet Arslantaş, Ponck, Crivelli, Mert Çelik, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan, Miraç Acer, Volkan Altınsoy, Samet Yalçın, Bahadır Erol, Taha Gür, Mertcan Çam, Hakan Yavuz, Musa Caner Aktaş, Talha Yazgan, Taha Balcı


Yedekler: Onur Küçük, Batuhan Tekin, Hasan Çavdar, Murat Cem Akpınar, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban, Ali Aydemir


Teknik Direktör: Alper Avcı


Sarı kart: Robinho (Medipol Başakşehir)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.