Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 0 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında TFF 2. Lig takımı Hekimoğlu Trabzon FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Robinho'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bekir oyun alanına çeldi.
33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Robinho'nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Mustafa Savranlar
Medipol Başakşehir: Volkan, Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Mahmut (Clichy dk. 42), Aziz Behich, Gökhan İnler, Kerim Frei, Berkay Özcan, Azubuike, Robinho, Demba Ba
Yedekler: Ahmet Kıvanç, İrfan Can, Muhammet Arslantaş, Ponck, Crivelli, Mert Çelik, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan, Miraç Acer, Volkan Altınsoy, Samet Yalçın, Bahadır Erol, Taha Gür, Mertcan Çam, Hakan Yavuz, Musa Caner Aktaş, Talha Yazgan, Taha Balcı
Yedekler: Onur Küçük, Batuhan Tekin, Hasan Çavdar, Murat Cem Akpınar, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban, Ali Aydemir
Teknik Direktör: Alper Avcı
Sarı kart: Robinho (Medipol Başakşehir)