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Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Caner Erkin sol kanattan izleyip pasını Joao Figueiredo'ya pasını aktardı. Figueiredo'nun ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı dışarı gitti.


30. dakikada Caner Erkin'in pasında ceza sahası içi solun topla buluşan Joao Figueiredo topukla pasını Danijel Aleksic'e verdi. Aleksic'in ceza sahası içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.


31. dakikada sol kanattan ilerleyen Caner Erkin pasını ters kanatta olan Adnan Januzaj'a verdi. Januzaj'ın topla ilerleyip ceza sahası dışının sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.


41. dakikada Matej Hanousek'in kendi yarı alanın solundan uzun pasında defansın arkasına sarkan Felicio Milson, Ahmed Touba'nın hareketiyle yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük, Touba'ya sarı kart verdi. Daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip, Ahmed Touba'ya direkt kırmızı kart gösterdi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün


Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Danijel Aleksic (Edgar Ie dk. 45+3 ?), Adnan Januzaj, Serdar Gürler, Joao Figueiredo


Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Keny, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Lucas Lima, Stefano Okaka


Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer


MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kevin Malcuit, Atakan Çankaya, Nihad Mujakic, Stelios Kitsiou, Andrej Dokanovic, Pedrinho, Matej Hanousek, Emre Kılınç, Felicio Milson, Ali Sowe


Yedekler: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm, Sıtkı Ferdi İmdat, Lamine Diack, Taylan Antalyalı, Beridze, Kwateng, Anastasios Chatzigiovanis, Oko


Teknik Direktör: Taylan Antalyalı


Kırmızı kart: Ahmed Touba (dk. 43) (Başakşehir)


Sarı kart: Danijel Aleksic (Başakşehir)

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