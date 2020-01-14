Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - GMG Kırklarelispor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İbrahim'de kaldı.
65. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Aziz'in içeri çevirdiği topa Aleksic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kırklarelispor savunmasına çarparak kornere gitti.
79. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak Kırklarelispor savunmasına çarparak ağlara gitti. 1-0
81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mert Sinan Pekesen'in vuruşunda meşin yuvarlak Başakşehir savunmasına çarparak ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla atılan gol hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
90+3. dakikada Crivelli'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'ın uyarısıyla hakem Mustafa Öğretmenoğlu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
90+5. dakikada Bahadır'ın ortasında Enis kafayla ceza sahasındaki Deniz'e indirdi. Deniz'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur Uçar, Ponck, Vieira (Ba dk. 46), Aziz Behich, Berkay Özcan, Azubuike, Aleksic, Kerim Frei, Robinho (Crivelli dk. 73), Guldbransen (Visca dk. 61)
Yedekler: Mert, İrfan Can, Muhammet Arslantaş, Skrtel, Muhammed Emin Sarıkaya, Emre Kaplan, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Emre Keleşoğlu, İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Emre Balkı (Deniz Ataç dk. 84 ?), Malik Karaahmet (Enis Çeliksu dk. 51), Caner Koca, Yüksel Şişman (Yusuf Çelik dk. 74), Mert Sinan Pekesen
Yedekler: Meriç Bayram, Görkem Bitin, Serkan Özmen, Ümit Can Tokcu
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
Goller: Aleksic (dk. 79) (Medipol Başakşehir), Deniz Ataç (dk. 90+5) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Vieira, Demba Ba (Medipol Başakşehir), Emre Balkı (Kırklarelispor)