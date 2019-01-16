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Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ömer kornere çeldi.


18. dakikada Jojic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Attamah'ın kafa vuruşunda top kaleci Ömer'den döndü. Arka direğe seken topu tamamlayan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.


31. dakikada Volkan Babacan'ın hatalı pasında Korkhisko ceza sahasında topla buluştu. Korkhisko'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Ardından topla buluşan Gökhan Karadeniz'in şutu üstten auta gitti.


32. dakikada sol taraftan Soner'in içeri çevirdiği topa ön direkte Adebayor'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Kemal Elmas


Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Attamah, Serdar, Hafez, Gökhan İnler, Napoleoni, Jojic, Soner, Elia, Adebayor


Yedekler: Mert, Arda, İrfan Can, Mahmut, Mert, Robinho, Caiçara, Salim Farsak, Mustafa Pekşen


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Hatayspor: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Murat Paluli, Mehmet Dingil, Gökhan Karadeniz, Maiga, Korkhisko, Diallo, Tom


Yedekler: Akın Alkan, Mirkan Aydın, Nimaga, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Özgür Kazar, Caner Hüseyin


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gol: Adebayor (dk. 32) (Medipol Başakşehir)

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