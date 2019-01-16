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Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada sağ taraftan Jojic'in içeri çevirdiği topla Adebayor ceza sahası içinde buluştu. Adebayor'un pasında ceza sahası içinde Soner'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.


54. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında ceza sahası içi sol tarafında Gomis'in dar açıdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.


90+3. dakikada sağ taraftan Hafez'in ortasında arka direkte topla buluşan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Kemal Elmas


Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Attamah, Serdar, Hafez, Gökhan İnler, Napoleoni (irfan Can dk. 85 ?), Jojic, Soner, Elia (Arda dk. 63), Adebayor (Robinho dk. 63)


Yedekler: Mert, Mahmut, Mert, Caiçara, Salim Farsak, Mustafa Pekşen


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Hatayspor: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Murat Paluli, Mehmet Dingil, Gökhan Karadeniz, Maiga, Korkhisko, Diallo (Caner Hüseyin dk. 74), Gomis (Mirkan Aydın dk. 65), Tom (Nimaga dk. 46)


Yedekler: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Özgür Kazar


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gol: Adebayor (dk. 32) (Medipol Başakşehir)


Kırmızı kart: Nimaga (dk. 84) (Hatayspor)

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