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Ziraat Türkiye Kupası: Pendikspor: 0 - Turgutluspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur maçında Pendikspor, sahasında Turgutluspor'a 3-0 mağlup oldu.



Stat: Pendik


Hakemler: Burak Filik, Yasin Kılıç, Selçuk Kaplan


Pendikspor: Emre Aydın, Gökhan Sürücü (Ömer Can Sokullu dk. 50), Enes Aydın, Mehmet Zahit Çınar, Salim Farsak, Semih Kayan, Salim İyik (Oktay Balcı dk. 68), Ahmet Yazar, Bülent Üçüncü, Ozan Papaker, Yakup Ramazan Zorlu (Anıl Demir dk. 59)


Turgutluspor: Can Sevinç, Oğuzhan Kanmaz (Ferhat Katipoğlu dk. 69), Sezer Batuhan Turhal, Muhammed Can, Hüseyin Durak (Samet Günhan dk. 79), Kenan Gürmen, Serkan Akın, Kadir Torbacı, Mustafa Yılmaz (Mithat Yaşar dk. 82 ?), Güner Okay, Alperen Doğan


Goller: Mustafa Yılmaz (dk. 52), Serkan Akın (dk. 63), Ferhat Katipoğlu (dk. 81) (Turgutluspor)


Sarı kartlar: Salim İyik (Pendikspor), Güner Okay, Alperen Doğan (Turgutluspor)

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