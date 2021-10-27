Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer: 2 - Edirnespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Turu'nda Sarıyer sahasında karşılaştığı Edirnespor'u 2-0 mağlup etti ve tur atladı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ali Yılmaz, Caner Eroğlu, Ferhat Çalar
Sarıyer: Mehmet Doğan, Oğuzhan Açıl, Orhan Aktaş, Nuri Terliksiz, Burak Albayrak, Bahri Can Avcı (Berkan Keskin dk. 52), Mehmet Bektaş (Mustafa Akın dk. 79 ?), Mertcan Açıkgöz (Ahmed Gürbüz dk. 79 ?), Adem Koçak, Bertul Kocabaş (Emirhan Koca dk. 70), İbrahim Halil Öner
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
Yedekler: Ümitcan Yıldız, Hüsnü Başkurt, Talha Yazgan, Emirhan Ebrar Akdemir, Barış Memiş, Melihcan Demirci
Edirnespor: Ahmet Günay, Kaan Dorak, İsmail Karakaş, Atakan Serin (Uğur Erk 65), Semih Ceylan (Gencay Erten dk. 65) Engin Nebioğlu, Güney Gençel, Barış Dillioğlu, Cihad Ateş, Önder Akdağ (Fırat Sezer dk. 76) Mehmet Mert Özkaptan
Yedekler: Evren Üstündağ, Furkan Sakı, Gökay Eser, Alim Can Menteşe
Teknik Direktör: Cahit Erçevik
Goller: Bahri Can Avcı (dk. 26 ve 49) (Sarıyer)
Sarı kart: Barış Dillioğlu (Edirnespor)