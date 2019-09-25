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Ziraat Türkiye Kupası: Silivrispor: 1 - Kastamonuspor 1966: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur mücadelesinde Silivrispor, sahasında Kastamonuspor 1966'ya 2-1 mağlup oldu.



Stat: Silivri


Hakemler: Mehmet Semih Güçlü, Ferhat Dalgıç, Emrah Uluçay


Silivrispor: Mert Danışmaz, Mehmet Albayrak, Bülent Demir, Oğulcan Enes Demiroğlu (Akın Açık dk. 69), Çağrı Gülcü, Günay Şakar (Evren Elmalı dk. 56), Barış Dillioğlu, Emin Altunay, Emrah Bedir, Deniz Bağlan (Sercan Besler dk. 82 ?), Gökhan Göksu


Kastamonuspor 1966: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Sıddık Çelik, Mert Arabacı, Hakan Olkan, Birkan Öksüz, Hakkı Can Aksu, Ömer Gür, Bekir Can Sönmez, Erkan Demir (Ömer Faruk dk. 58), Alican Karadağ (O. Doğan dk. 59), İlyas Çakmak (Muhammet Öztürk dk. 82 ?)


Goller: Emrah Bedir (dk. 19 pen. ve 30) (Silivrispor), İlyas Çakmak (dk. 53),


Sarı kartlar:Mert Danışmaz, Oğulcan Enes Demiroğlu, Çağrı Gülcü, Günay Şakar, Deniz Bağlan, Emin Altunay (Silivrispor), Sıddık Çelik, Hakkı Can Aksu, Bekir Can Sönmez, İlyas Çakmak, Sefa Mücahid Çirişoğlu (Kastamonuspor 1966)

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