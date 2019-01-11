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Ziraat Türkiye Kupası son 16 Tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda oynanacak olan maçların programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynanacak olan maçların programı belli oldu.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan müsabaka programı şu şekilde:



Son 16 Turu ilk maçlar


15 Ocak Salı


16.00 Kayserispor- Akhisarspor


18.00 Antalyaspor-Göztepe


19.50 Boluspor-Galatasaray



16 Ocak Çarşamba


16.30 E.Y.Malatyaspor- Bodrum BLD. Bodrumspor


18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor


20.30 Trabzonspor-Balıkesir Baltok



17 Ocak Perşembe


18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa


20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe



Son 16 Turu ikinci maçlar


22 Ocak Salı


18.00 Akhisarspor- Kayserispor


20.30 Galatasaray-Boluspor



23 Ocak Çarşamba


14.00 Bodrum BLD. Bodrumspor - E.Y.Malatyaspor


18.00 Göztepe-Antalyaspor


20.30 Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor



24 Ocak Perşembe


13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir


18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor


20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor

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