Ziraat Türkiye Kupası son 16 Tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynanacak olan maçların programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan müsabaka programı şu şekilde:

Son 16 Turu ilk maçlar

15 Ocak Salı

16.00 Kayserispor- Akhisarspor

18.00 Antalyaspor-Göztepe

19.50 Boluspor-Galatasaray

16 Ocak Çarşamba

16.30 E.Y.Malatyaspor- Bodrum BLD. Bodrumspor

18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor

20.30 Trabzonspor-Balıkesir Baltok

17 Ocak Perşembe

18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe

Son 16 Turu ikinci maçlar

22 Ocak Salı

18.00 Akhisarspor- Kayserispor

20.30 Galatasaray-Boluspor

23 Ocak Çarşamba

14.00 Bodrum BLD. Bodrumspor - E.Y.Malatyaspor

18.00 Göztepe-Antalyaspor

20.30 Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor

24 Ocak Perşembe

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor