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Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maç programı açıklandı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 Şubat Salı, 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarının programı şu şekilde:



8 Şubat Salı


14.30 Kasımpaşa- Gaziantep Futbol Kulübü


17.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor


20.30 Fenerbahçe - Kayserispor



9 Şubat Çarşamba


13.30 Bandırmaspor - Sivasspor


17.30 Hatayspor - Antalyaspor


20.30 Denizlispor - Trabzonspor



10 Şubat Perşembe


17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor


20.30 Beşiktaş - Göztepe

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