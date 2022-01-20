Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu maç programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maç programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 Şubat Salı, 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarının programı şu şekilde:
8 Şubat Salı
14.30 Kasımpaşa- Gaziantep Futbol Kulübü
17.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Kayserispor
9 Şubat Çarşamba
13.30 Bandırmaspor - Sivasspor
17.30 Hatayspor - Antalyaspor
20.30 Denizlispor - Trabzonspor
10 Şubat Perşembe
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş - Göztepe