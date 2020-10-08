İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 13, 14 ve 15 Ekim’de oynanacak olan 1.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020 - 2021 sezonu tarihleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stadyum daha sonra ilan edilecek.


Ziraat Türkiye Kupası tarihleri şöyle:



1 Eleme Turu: 13-14-15 Ekim


2 Eleme Turu: 20-21-22 Ekim


3 Eleme Turu: 3-4-5 Kasım


4 Eleme Turu: 24-25-26 Kasım


5 Eleme Turu: 15-16-17 Aralık


Son 16 Turu: 12-13-14 Ocak 2021


Çeyrek Final: 9-10-11 Şubat 2021


Yarı Final 16-17 veya 18 Mart 2021


Final: Daha sonra açıklanacak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.