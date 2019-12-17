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Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 3 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sol taraftan Nagatomo'nun içeri çevirdiği topa Falcao'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


10. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Belhanda'nın son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Ömer vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa Nagatomo'nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


16. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin ortasında arka direkte Falcao'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2


28. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı kornerde kale önünde Falcao'nun yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlağı Tuzlaspor savunması çizgi üzerinden çıkardı.


45+1. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Feghouli'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Koray Gençerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık


Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Erdinç Pekgöz, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Yasin Yener, Muhammet Akarslan, Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan


Yedekler: Kubilay Akış, Murat Türkkan, Doğan Can Otman, Mustafa Emre Can, Gökhan Çıra, Murat Yılmaz


Teknik Direktör: Gürses Kılıç


Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Feghouli, Ömer Bayram, Belhanda, Falcao


Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Nagatomo (dk. 10), Falcao (dk. 16), Feghouli (dk. 45+1) (Galatasaray)

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