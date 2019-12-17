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Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Akarslan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


70. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao'nun sert şutunda meşin yuvarlak Tuzlaspor savunmasına çarparak kornere gitti.


80. dakikada sağ taraftan Jimmy'nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Feghouli'nin yaptığı vutuşta meşin yuvarlak kaleci Bayram'da kaldı.


88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda meşin yuvarağı kaleci Bayram kornere çeldi.


90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Belhanda'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Koray Gençerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık


Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Erdinç Pekgöz, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Yasin Yener (Emre Can dk. 59), Muhammet Akarslan(Doğan Can Otman dk. 89 ?), Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan


Yedekler: Kubilay Akış, Murat Türkkan, Gökhan Çıra, Murat Yılmaz


Teknik Direktör: Gürses Kılıç


Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Feghouli(Yunus Akgün dk. 89 ?), Ömer Bayram, Belhanda, Falcao (Jimmy dk. 74)


Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Emre Mor, Erencan Yardımcı


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Nagatomo (dk. 10), Falcao (dk. 16), Feghouli (dk. 45+1), Belhanda (dk. 90+2) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Gökhan Çıra, Bülent Uzun (Tuzlaspor) Selçuk, Taylan (Galatasaray)

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