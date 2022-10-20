Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 - Bursa Yıldırımspor: 1

Eleme Tur müsabakasında Tuzlaspor, konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Alpaslan Şen, Bülent Korkmaz, Kadir Beyaz

Tuzlaspor: Angeler, Emirhan Tak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman (Gökhan Akkan dk. 106), Mustafa Emre Can, İbrahim Has (Cisse dk. 63), Muhammed Demirci (Çekdar Orhan dk. 64), Erol Can Akdağ, Savic (Ogün Bayrak dk. 95), Olatunbosun (Yahaya dk. 46), Kone (Mata dk. 46)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Gökhan Akkan, Kerem Korkmaz, Bünyamin Yürür

Teknik Sorumlu: Eren Şafak

Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik, Ömer Faruk Gümüş (Serhan Üresin dk. 105), Deniz Yılmaz, Ahmet Memiş, Yusuf Çakır (Osman Demir dk. 90+1 ?), Faruk Kaya, Mehmet Bağlı, İlyas Sarı (Arda Mutlu dk. 61), Eren Kara (Erdal Kaya dk. 61), Hüseyin Furkan Uslu (Emirhan Kayalar dk. 76), Kerem Yaşa (Hakan Kuş dk. 76)

Yedekler: Mertcan Babat, Serhan Üresin

Teknik Direktör: Mesut Ünal

Goller: Serhan Üresin (dk. 105) (Bursa Yıldırımspor), Mata (dk. 112), Ogün Bayrak (dk. 120) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Serhan Üresin (Bursa Yıldırımspor), Mustafa Emre Can (Tuzlaspor)