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Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 - Bursa Yıldırımspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Tur müsabakasında Tuzlaspor, konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Sancaktepe 15 Temmuz


Hakemler: Alpaslan Şen, Bülent Korkmaz, Kadir Beyaz


Tuzlaspor: Angeler, Emirhan Tak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman (Gökhan Akkan dk. 106), Mustafa Emre Can, İbrahim Has (Cisse dk. 63), Muhammed Demirci (Çekdar Orhan dk. 64), Erol Can Akdağ, Savic (Ogün Bayrak dk. 95), Olatunbosun (Yahaya dk. 46), Kone (Mata dk. 46)


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Gökhan Akkan, Kerem Korkmaz, Bünyamin Yürür


Teknik Sorumlu: Eren Şafak


Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik, Ömer Faruk Gümüş (Serhan Üresin dk. 105), Deniz Yılmaz, Ahmet Memiş, Yusuf Çakır (Osman Demir dk. 90+1 ?), Faruk Kaya, Mehmet Bağlı, İlyas Sarı (Arda Mutlu dk. 61), Eren Kara (Erdal Kaya dk. 61), Hüseyin Furkan Uslu (Emirhan Kayalar dk. 76), Kerem Yaşa (Hakan Kuş dk. 76)


Yedekler: Mertcan Babat, Serhan Üresin


Teknik Direktör: Mesut Ünal


Goller: Serhan Üresin (dk. 105) (Bursa Yıldırımspor), Mata (dk. 112), Ogün Bayrak (dk. 120) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Serhan Üresin (Bursa Yıldırımspor), Mustafa Emre Can (Tuzlaspor)

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