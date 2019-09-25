Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Tuzlaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Nazili Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini 4. tura yazdırdı.
Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Dura, Recep Güneş
Tuzlaspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Doğan Can Otman (Kemal Tokak dk. 76), Erdinç Pekgöz, Tarık Mayhoş, Sefa Aksoy, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan (Yasin Yener dk. 53), Mustafa Emre Can, Murat Yılmaz (Abdullah Halman dk. 65), Devrim Taşkaya, Gökhan Çıra
Yedekler: Bayram Olgun, Hurşit Taşçı, Servan Taştan, Göksu Türkdoğan
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Nazilli Belediyespor: Hasan Çayrak, İsmail Oykun, Tayfun Yanar, Ahmet Üstün (Mert Çapar dk. 69), Serkan Güler(Polat Güren dk. 80 ?), Sergen Piçinciol, Burak Özbakır, Fatih Gül, Ufukcan Engin, Hasan Küçük, Oğuzhan Türkmen (Volkan Akyıldız dk. 58)
Yedekler: Zekeriya Topayan, Sinan Akgöl, Efecan Dilmen, İsmail Berkan Gürel
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Goller: Muhammed Akarslan (dk. 22), Murat Yılmaz (dk. 45) (Tuzlaspor), Ahmet Üstün (dk. 32) (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı kart: Abdullah Halman (dk. 90) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Serkan Güler, Burak Özbakır, Polat Güren, Ufukcan Engin (Nazilli Belediyespor)