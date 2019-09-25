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Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur maçında Tuzlaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Nazili Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini 4. tura yazdırdı.



Stat: Tuzla Belediye


Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Dura, Recep Güneş


Tuzlaspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Doğan Can Otman (Kemal Tokak dk. 76), Erdinç Pekgöz, Tarık Mayhoş, Sefa Aksoy, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan (Yasin Yener dk. 53), Mustafa Emre Can, Murat Yılmaz (Abdullah Halman dk. 65), Devrim Taşkaya, Gökhan Çıra


Yedekler: Bayram Olgun, Hurşit Taşçı, Servan Taştan, Göksu Türkdoğan


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Nazilli Belediyespor: Hasan Çayrak, İsmail Oykun, Tayfun Yanar, Ahmet Üstün (Mert Çapar dk. 69), Serkan Güler(Polat Güren dk. 80 ?), Sergen Piçinciol, Burak Özbakır, Fatih Gül, Ufukcan Engin, Hasan Küçük, Oğuzhan Türkmen (Volkan Akyıldız dk. 58)


Yedekler: Zekeriya Topayan, Sinan Akgöl, Efecan Dilmen, İsmail Berkan Gürel


Teknik Direktör: Yavuz İncedal


Goller: Muhammed Akarslan (dk. 22), Murat Yılmaz (dk. 45) (Tuzlaspor), Ahmet Üstün (dk. 32) (Nazilli Belediyespor)


Kırmızı kart: Abdullah Halman (dk. 90) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Serkan Güler, Burak Özbakır, Polat Güren, Ufukcan Engin (Nazilli Belediyespor)

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