Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Akhisarspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin'in ortasında Emircan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
39. dakikada sol taraftan Regattin'in ortasında Ümraniyespor defansından seken topu alan Güray'ın ceza sahası dışından gelişine çektiği şutta top üstten auta çıktı.
45+1.dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Lukac kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Savranlar
Ümraniyespor: Metin, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir, Serkan, Muhammed, Emircan, Vasilogiannis, Recep, Atabey
Yedekler: Burak, Appindangoye, Timur, Leandro, Bahadır, Uğur, Diabang
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Aykut, Rotman, Bilal, Güray, Regattin, Manu
Yedekler: Halil, Fatih, Vrsajevic, Barbosa, Eray, Onur, Hasan, Sissoko, Bokila, Cikalleshi
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Sarı Kart: Rotman (Akhisarspor)