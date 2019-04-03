Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Akhisarspor’u konuk etti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52.dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Vasilogiannis'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan çektiği şut direğin solundan dışarı çıktı.
63. dakikada Emircan'ın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Leandro'nun sert şutu üstten auta çıktı.
82. dakikada orta sahada topu alan Manu, sol kanattan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'ya Metin Erol geçit vermedi.
85. dakikada Yasir'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa gelişine vuran Timur'un şutunda kaleci Lukac topu güçlükle kornere çeldi.
86. dakikada Manu'nun sağ kanattan açtığı ortada topla penaltı noktasında buluşan Bokila, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Savranlar
Ümraniyespor: Metin, Alaaddin (Uğur dk. 86 ?), Merthan, Tarık, Yasir, Serkan, Muhammed, Emircan, Vasilogiannis (Leandro dk.61), Recep (Timur dk. 77 ?), Atabey
Yedekler: Burak, Appindangoye, Bahadır, Diabang
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic (Eray dk. 89 ?), Caner, Kadir, Aykut, Rotman, Bilal (Sissoko dk. 65), Güray (Bokila dk. 71), Regattin, Manu
Yedekler: Halil, Fatit, Vrsajevic, Barbosa, Onur, Hasan, Cikalleshi
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Gol: Bokila (Dk. 86) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Rotman, Aykut, Sissoko, Bokila (Akhisarspor)