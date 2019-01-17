Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Karahan Yasir'in ceza sahası dışı sol çaprazından şut-orta karışımı vuruşunda ceza sahası içinde topu alan Bahadır'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
14. dakikada Eljif Elmas'ın pasında topu alan Slimani'nin kontrol ettikten sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı kontrol etti.
21. dakikada Emircan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leandrinho'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
29. dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Slimani'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
38. dakikada Benzia'nın ceza sahası içinin sağ tarafından pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valbuena'nın vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
39. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Skrtel'in pasında ceza sahası içinde topu alan Benzia'nın vuruşunda Ümraniyespor defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
41. dakikada orta sahada topu alan Şener'in ceza sahası içine sağ taraftan girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar
Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Karahan Yasir, Serkan, Timur, Vasilogiannis, Emircan, Bahadır, Leandrinho
Yedekler: Enes, Birol, Muhammed, Atabey, Recep, Madinda, Diabang
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Yassine Beniza, Islam Slimani
Yedekler: Berke Özer, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Michael Frey, Diego Reyes
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: Slimani (Fenerbahçe)