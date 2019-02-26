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Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada gelişen Trabzonspor atağından Rodallega, Yusuf ile yaptığı duvar pasıyla ceza alanı içine girdi. Zor açıdan kaleyi düşünen Rodallega'nın şutu yan ağlarda kaldı.


21. dakikada Ümraniyespor'da Serkan'ın sert şutunu Hosseini kale çizgisi önünde kafasıyla uzaklaştırdı.


24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ters pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşu az farkla auta gitti.


35. dakikada Yusuf'un pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza alanı dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü buldu. 0-1


42. dakikada Rodallega- Nwakaeme-Yusuf paslaşmasıyla Trabzonspor, rakip ceza alanına girdi. Yusuf'un şutunda kaleci Burak, topu kornere çeldi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey


Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Yasir, Muhammed, Recep, Serkan, Emircan, Atabey, Leandro


Yedekler: Metin, Vasilogiannis, Bahadır, Uğur, Tarık, Gökhan Lale, Madinda


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Yusuf, Rodallega


Yedekler: Arda, Muzaffer, Murat, Toure, Hasan Batuhan, Ali Osman, İbanez


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Nwakaeme (dk. 35) (Trabzonspor)


Sarı Kart: Emircan (Ümraniyespor)

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