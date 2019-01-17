Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada orta sahada Eljif Elmas'ın Timur'a yaptığı hareket sonrasında hakem Arda Kardeşler, Eljif'e ilk olarak sarı kart gösterdi. Ardından bir dakika sonra VAR'a başvuran Arda Kardeşler, Fenerbahçeli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

50. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Volkan kornere çeldi.

57. dakikada Emircan'ın pası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Bahadır'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

82. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla bulaşan Karahan Yasir'in şutunda meşin yuvarlak Skrtel'e çarparak ağlara gitti. 1-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Karahan Yasir (Diabang dk. 86 ?), Serkan, Timur, Vasilogiannis, Emircan, Bahadır (Madinda dk. 62), Leandrinho (Atabey dk. 75 ?)

Yedekler: Enes, Birol, Muhammed, Recep

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena (Andre Ayew dk. 61), Yassine Beniza (Mehmet Ekici dk. 84 ?), Islam Slimani (Michael Frey dk. 80 ?)

Yedekler: Berke Özer, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado, Ferdi Kadıoğlu, Diego Reyes

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Karahan Yasir (dk. 82) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Eljif Elmas (dk. 47) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Slimani (Fenerbahçe), Diabang (Ümraniyespor)