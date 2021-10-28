İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 - Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Turu'nda Ümraniyespor evinde karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti ve tur atladı.



Stat: Şehir


Hakemler: Fatih Tokail, Ahmet Şimşek, Güner Mumcu Taştan


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yiğithan Güveli, Faruk Can Genç, Yunus Emre Mertoğlu (Stefano Napoleoni dk. 62), Emre Nefiz, Kartal Yılmaz (Serkan Göksu dk. 46), Muammer Denizhan Taşkan (Emre Gültekin dk. 90), Tahsin Hacımustafaoğlu (Yacine Bammou dk. 77), Lanre Kehinde, Antonio Mrsic (Idrissa Camara dk. 106 ?)


Yedekler: Anıl Demir, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Mustafa Karagöz


Teknik Direktör: Recep Uçar


Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar, Celil Çelikel (Mustafa Öztürk dk. 66), Birkan Öksüz Enis Durak, Ramazan Övüç, Alican Karadağ (Emre Bayram dk. 91), İshak Doğan, Halil İbrahim Esen (Mert Çakar dk. 104), Emre Özkan, Deniz Yılmaz, Özcan Atalay


Yedekler: Deniz Solmaz, Ahmet Kartal, Melih Deşir, Nurettin Topuz


Teknik Direktör: Recep Aydemir


Goller: Emre Nefiz (dk. 54), Stefano Napoleoni (dk. 97), Emre Gültekin (dk. 119) (Ümraniyespor), Emre Özkan (dk. 72) (Kahramanmaraşspor)


Kırmızı kart: Kehinde (dk. 58) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Emre Nefiz, Yacine Bammou (Ümraniyespor), Deniz Yılmaz, Emre Özkan, İshak Doğan, Alican Karadağ (Kahramanmaraşspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.