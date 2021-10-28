Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 - Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Turu'nda Ümraniyespor evinde karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti ve tur atladı.
Stat: Şehir
Hakemler: Fatih Tokail, Ahmet Şimşek, Güner Mumcu Taştan
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yiğithan Güveli, Faruk Can Genç, Yunus Emre Mertoğlu (Stefano Napoleoni dk. 62), Emre Nefiz, Kartal Yılmaz (Serkan Göksu dk. 46), Muammer Denizhan Taşkan (Emre Gültekin dk. 90), Tahsin Hacımustafaoğlu (Yacine Bammou dk. 77), Lanre Kehinde, Antonio Mrsic (Idrissa Camara dk. 106 ?)
Yedekler: Anıl Demir, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar, Celil Çelikel (Mustafa Öztürk dk. 66), Birkan Öksüz Enis Durak, Ramazan Övüç, Alican Karadağ (Emre Bayram dk. 91), İshak Doğan, Halil İbrahim Esen (Mert Çakar dk. 104), Emre Özkan, Deniz Yılmaz, Özcan Atalay
Yedekler: Deniz Solmaz, Ahmet Kartal, Melih Deşir, Nurettin Topuz
Teknik Direktör: Recep Aydemir
Goller: Emre Nefiz (dk. 54), Stefano Napoleoni (dk. 97), Emre Gültekin (dk. 119) (Ümraniyespor), Emre Özkan (dk. 72) (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı kart: Kehinde (dk. 58) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Emre Nefiz, Yacine Bammou (Ümraniyespor), Deniz Yılmaz, Emre Özkan, İshak Doğan, Alican Karadağ (Kahramanmaraşspor)