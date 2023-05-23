Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

Buna göre Fenerbahçe-DG Sivasspor mücadelesini Volkan Bayarslan, Ankaragücü-Medipol Başakşehir müsabakasını da Ali Şansalan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında yarın sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Turun ilk maçında sahasında Ankaragücü karşısında 1-0'lık skorla galip gelen Başakşehir ise 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da rakibine konuk olacak. Bu zorlu karşılaşmayı hakem Ali Şanslan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Mert Güzenge olacak.