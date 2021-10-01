Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapıldı.

Kura çekimi TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katıldı. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.

Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Ali Düşmez: "Güzel oyuna katkı veren herkese teşekkür ediyoruz"

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, üçüncü eleme turu kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, "TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulumuz adına kura çekimine hoş geldiniz diyorum. Türkiye Kupası ayrı bir heyecan. Sporculuk yıllarımdan itibaren kupaya ayrı gözle bakmışımdır. Lig şampiyonluğu tabi ki ayrı bir başarıdır ama kupanın yeri de ayrıdır. 60 yıla baktığımızda önemli verilere ulaştım. 15 takım kupayı almış. Bu 15 takım arasından 5 takım aynı zamanda lig şampiyonu olmuş. 11 takımımız kupayı almış ki, kulüplerimiz için bu önemli bir prestijdir. Kupayı alan takımlarımız ayrı bir gurur yaşamış ve bu başarılarını hiçbir zaman unutmamışlardır. Kupada heyecan giderek artıyor. İlginç maçlar izledik. 87 takımımızın bu tura katılacaktı ancak GMG Kastamonuspor doğal afetten dolayı ligle birlikte kupaya da katılmıyor. Bu turda 4 ayrı ligden takımlarımız var. Tabii 5 ligle başlıyorduk ama pandemiden dolayı amatör maçlar geç başladığı için bu sezon katılmıyorlar. Seneye pandemi inşallah bitecek ve 5 ligle birlikte Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklayacak. Heyecanlı, zevkli, güzel bir turnuva diliyorum. İnşallah güzel maçlar izleyeceğiz. Sakatlığın olmadığı, başka konuların konuşulmadığı, sahada mücadelenin ve fair-play'in ön planda olduğu nice maçlar ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.