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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur bugün oynanan karşılaşmalarla başlarken, 1 maç dışında ev sahibi olan ekipler tur atlayan taraf oldu.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı başladı. Bugün oynanan 8 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 3. turda diğer karşılaşmalar yarın ve 20 Ekim Perşembe günü oynanacak.



Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:


Kasımpaşa: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 1


Serik Belediyespor: 2 - Batman Petrol Spor: 1


Ankaraspor: 2 - Pazarspor: 1


Altay: 1 - Efeler 09 Spor: 2


Manisa FK: 2 - Eynesil Belediyespor: 2 (7-6 pen.)


Çaykur Rizespor: 3 - Boyabat 1868: 0


Kayserispor: 2 - Iğdır FK: 1


Adana Demirspor: 5 - Adıyaman FK: 0

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