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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.


Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan kamışlı TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4'üncü Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da yer aldı. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.


Kura çekiminin ardından oluşan Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri şöyle:



Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği


Sivas Belediyespor - Trabzonspor


Çaykur Rizespor - Balıkesir Baltok


Nazilli Belediyespor - Göztepe


Gençlerbirliği - Hatayspor


Adana Demirspor - Medipol Başakşehir


Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor


Altay - Kayserispor


Ümraniyespor - 1461 Trabzon


Menemen Belediyespor - Kasımpaşa


Fenerbahçe - Giresunspor


Fatih Karagümrük - Akhisarspor


Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor


Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü


Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor


Keçiörengücü - Galatasaray

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