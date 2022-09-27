Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 takım tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 2.
Tur'da bugün 6 karşılaşma oynandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eleme müsabakaları sürüyor. Bugün oynanan maçlarda 6 ekip adını bir üst tura yazdırdı. Kupada 2. Tur eleme maçları yarın oynanacak 19 karşılaşma ile devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şöyle:
İnegölspor: 1 - Ağrı 1970: 2
Ankaraspor: 5 - Kepez Belediyespor: 2
Zonguldak Kömürspor: 0 - Gümüşhanespor: 1
Somaspor: 2 - Efeler 09 Spor: 2 (4-5 pen.)
Kocaelispor: 1 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 4
Balıkesirspor: 2 - Hacettepe 1945: 1