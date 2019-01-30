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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalde oynanacak olan maçların eşleşmeleri belli oldu.


Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları Türkiye Futbol Federasyonu Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde çekildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı.


Kuraya Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor seri başı olarak dahil oldu. Çeyrek final turunda ilk maçlar 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacakken, rövanş mücadeleleri ise 26, 27 ve 28 şubat tarihlerinde yapılacak. Yarı finalde ise ilk müsabakalar 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde ikinci maçlar ise 23, 24 ve 25 Nisan'da oynanacak. Kupanın final maçı ise 16 Mayıs 2019'da Sivas'ta olacak.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:


Trabzonspor - Ümraniyespor


Akhisarspor - Kasımpaşa


Galatasaray - Hatayspor


Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe



Yarı final maçları


Yarı final eşleşmeleri ise Trabzonspor - Ümraniyespor galibi ile Akhisarspor - Kasımapşa maçının galibi karşılaşacak. Diğer eşleşmede ise Galatasaray - Hatayspor kazananı ile Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe karşılaşmasının galibi oynayacak.

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