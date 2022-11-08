Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Tur karşılaşmaları sonunda 7 takım adını bir üst tura yazdırdı. Galatasaray, 3. Lig ekibi Ofspor ile karşılaşırken, rakibini 2-1 yenerek adını üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı. 7 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Alanyaspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Galatasaray kendi sahalarında oynadığı mücadelelerde sahadan galibiyetle ayrıldı.

4. Tur'da yarın 13 karşılaşma oynanacak.

Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 6 - 1461 Trabzon FK: 1

Erzurumspor FK: 2 - Esenler Erokspor: 2 (1-3 pen.)

Yeni Malatyaspor: 0 - Uşak Spor: 1

Alanyaspor: 3 - Sakaryaspor: 0

MKE Ankaragücü: 6 - Amed Sportif: 2

Adana Demirspor: 4 - Nazilli Belediyespor: 3

Galatasaray: 2 - Ofspor: 1