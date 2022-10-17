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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.


Eleme Turu heyecanı yarın, 19 Ekim Çarşamba ve 20 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu turda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa; Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor; Iğdır FK, Hatayspor; Düzcespor, Galatasaray; Kastamonuspor ve Giresunspor da Amasya FK ile karşı karşıya gelecek.


18 Ekim Salı


13.00 Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu


13.30 Serik Belediyespor - Batman Petrolspor


14.00 Altay - Efeler 09


14.00 Ankaraspor - Pazarspor


14.00 Manisa FK - Eynesil Belediyespor


15.00 Çaykur Rizespor - Boyabat 1868


17.30 Kayserispor - Iğdır FK


20.30 Adana Demirspor - Adıyaman FK



19 Ekim Çarşamba


13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK


13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK


14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor


14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor


14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor


14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor


14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor


14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler


14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor


14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor


14.00 Adanaspor - Orduspor 1967


14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor


14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor


14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor


14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor


14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK


15.00 Boluspor - Fethiyespor


17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor


19.00 Hatayspor - Düzcespor


21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor



20 Ekim Perşembe


13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK


14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor


14.00 Menemen FK - Bulvarspor


15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970


17.30 Giresunspor - Amasya FK

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