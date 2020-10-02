İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2020-2021 sezonunda oynanacak olan maçlarda 1 ve 2.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunda oynanacak olan maçlarda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi.


Misli.com TFF 3. Lig'den 42 takımın katılacağı 1. Eleme Turu ile TFF 3. Lig'den diğer 25 ekip ve 1. Eleme Turu'nu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 ekibin yer alacağı 2. Eleme Turu kuralarının çekimine, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.


Türkiye Kupası'nda 1 ve 2. tur eşleşmeleri şöyle:


1. Tur eşleşmeleri



Şile Yıldızspor - Modafen


Arnavutköy Belediyespor - Çengelköy


Yalovaspor - Halide Edip Adıvarspor


1877 Alemdağspor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor


Tekirdağspor - Bayrampaşa


Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor


Bergama Belediyespor - Manisaspor


Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gölcükspor


Altındağspor - Çankaya FK


Tokatspor - Erbaaspor


Çarşambaspor - Yozgatspor 1959


52 Orduspor - Arhavispor


Fatsa Belediyespor - Yomraspor


Mardin Fosfatspor - Siirt İl Özel İdaresi


Elazığ Karakoçan FK - Batman Petrolspor


Kozanspor - Kahta 02 Spor


Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor


İçel İdmanyurdu - Ceyhanspor


İskenderun FK - Payasspor


Alanya Kestelspor - Karaman Belediyespor


Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003



2. Tur eşleşmeleri


Çatalspor - Şile Yıldızspor / Modafen


Büyükçekmece Tepecikspor - 1877 Alemdağspo r/ Edirne Belediyesi Paş Edirnespor


Tekirdağspor / Bayrampaşa - Silivrispor


Sultanbeyli Belediyespor - Yalovaspor / Halide Edip Adıvarspor


Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediyespor / Çengelköy


Belediye Kütahyaspor /Bursa Yıldırımspor - Darıca Gençlerbirliği


Karşıyaka - Bergama Belediyespor / Manisaspor


Bucaspor 1928 - Somaspor


Belediye Derincespor - Altındağspor / Çankaya FK


Kırıkkale Büyük Anadoluspor / Gölcükspor - Düzcespor


Tokatspor / Erbaaspor - Çarşambaspor / Yozgatspor 1959


Ağrı 1970 Spor - 52 Orduspor / Arhavispor


1954 Kelkit Belediyespor - Artvin Hopaspor


Ofspor - Fatsa Belediyespor / Yomraspor


Elazığ Karakoçan FK / Batman Petrolspor - Diyarbekirspor


Cizrespor - Mardin Fosfatspor / Siirt İl Özel İdaresi


Nevşehir Belediyespor - Kozanspor / Kahta 02 Spor


68 Aksaray Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Adıyaman 1954 Spor


Karbel Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor


İçel İdmanyurdu / Ceyhanspor - İskenderun FK / Payasspor


Muğlaspor - Kızılcabölükspor


Fethiyespor - Nazilli Belediyespor


Isparta 32 Spor / Kemerspor 2003 - Alanya Kestelspor / Karaman Belediyespor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.