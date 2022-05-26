Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Uzatmaya giden mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı ve kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı ve uzatmalar)

58. dakikada Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında kaleci Ali Şaşal'dan seken topa Olivier Kemen'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali'de kaldı.

60. dakikada orta sahadan Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare meşin yuvarlağı kafa indirdi. Kale önünde topla buluşan Appindangoye'nin kaleci Silviu Lung ile karşı karşıya kalıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71. dakikada sol kanattan Mame Thiam içeri girip son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra Uğur Çiftçi topu kornere gönderdi.

80. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında ön direkte Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda kaleci Silviu Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

95. dakikada Faycal Fajr'ın pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Max Grandel'in ceza sahası içine girip sağ uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

107. dakikada Majid Hosseini'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen İlhan Parlak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

113. dakikada Faycal Fajr'ın ara pasında ceza sahası içi sağında topu alan Kayode bekletmeden topu içeriye aktardı. Kale önünde Konate vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kayserispor: Silviu Lung, Onur Bulut, Majid Hosseini, Joseph Attamah (Miguel Cardoso dk. 100), Lionel Carole, Olivier Kemen (İlhan Parlak dk. 100), Ramazan Civelek (İbrahim Akdağ dk. 90+3), Emrah Başsan, Andrea Bertolacci (Gustavo Campanharo dk. 85), Mustafa Pektemek (Mario Gavranovic dk. 78), Mame Thiam (Abdulkadir Parmak dk. 100)

Yedekler: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Uğur Demirok, Hayrullah Erkip, Gustavo Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Kerem Atakan Kesgin dk. 120+3 ?), Erdoğan Yeşilyurt (Kayode dk. 99), Faycal Fajr (Ziya Erdal dk. 120+3 ?), Max Gradel (Goutas dk. 117 ?), Yatabare (Konate dk. 111)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Camara, Özkan Yiğiter, Jorge Felix, Isaac Cofie

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Ramazan Civelek (dk. 33), İlhan Parlak (dk. 107) (Kayserispor), Appindangoye (dk. 60), Max Gradel (dk. 95), Konate (dk. 113) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Lionel Carole, İbrahim Akdağ, Onur Bulut (Kayserispor), Erdoğan Yeşilyurt, Kayode (Sivasspor)