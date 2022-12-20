Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ve Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Eleme Turu'nda yarın ve Perşembe oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Beşiktaş'ın, Şanlıurfaspor ile evinde oynayacağı mücadelede Burak Pakkan, Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.

Eleme Turu'nda yarın ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Yarın vodafone Park'ta Beşiktaş'ın, Şanlıurfaspor'u konuk edeceği mücadelede Burak Pakkan görev alacak. Galatasaray'ın evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını ise Çağdaş Altay yönetecek.

Eleme Turu yarının ve perşembe günü maçlarının hakemleri şöyle:

Yarın

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor: Direnç Tonusluoğlu

15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor: Cihan Aydın

17.00 Alanyaspor - Eyüpspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Kadir Sağlam

21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor: Burak Pakkan

22 Aralık Perşembe

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

15.00 Konyaspor - Bodrumspor: Murat Erdoğan

17.00 Gaziantep FK - Boluspor: Ümit Öztürk

19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Mert Güzenge

21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay