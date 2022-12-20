İhlas Haber Ajansı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ve Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu'nda yarın ve Perşembe oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Beşiktaş'ın, Şanlıurfaspor ile evinde oynayacağı mücadelede Burak Pakkan, Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.


Eleme Turu'nda yarın ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Yarın vodafone Park'ta Beşiktaş'ın, Şanlıurfaspor'u konuk edeceği mücadelede Burak Pakkan görev alacak. Galatasaray'ın evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını ise Çağdaş Altay yönetecek.


Eleme Turu yarının ve perşembe günü maçlarının hakemleri şöyle:



Yarın


13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor: Direnç Tonusluoğlu


15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor: Cihan Aydın


17.00 Alanyaspor - Eyüpspor: Yaşar Kemal Uğurlu


19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Kadir Sağlam


21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor: Burak Pakkan


22 Aralık Perşembe


13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz


15.00 Konyaspor - Bodrumspor: Murat Erdoğan


17.00 Gaziantep FK - Boluspor: Ümit Öztürk


19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Mert Güzenge


21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

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