Zoran Terzic, Dinamo-Ak Bars'ın yeni başantrenörü oldu

Rusya Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden Dinamo-Ak Bars, takımın başına son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Sırp başantrenör Zoran Terzic'in getirildiğini açıkladı.

Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe'yi 5 sezon çalıştıran Zoran Terzic, sezonun sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmıştı. 56 yaşındaki başantrenörün yeni durağı ise Rusya oldu. Rus ekibi Dinamo-Ak Bars, takımın Terzic'e emanet edildiğini duyurdu.

Zoran Terzic, Fenerbahçe ile 1'er kez Sultanlar Ligi ve Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.