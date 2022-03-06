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Zorbay Küçük'e saldırıyı Altay önledi

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısının bitimiyle birlikte bir taraftar saha içine girerek hakem Zorbay Küçük’e saldırmak istedi ancak kaleci Altay, araya girerek olayı engelledi.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısının bitimiyle birlikte bir taraftar saha içine girerek hakem Zorbay Küçük'e saldırmak istedi ancak kaleci Altay, araya girerek olayı engelledi.


Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısının bitiminin ardından bir Fenerbahçe taraftarı saha içine girerek hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulundu. Küçük'e vurmaya çalışan taraftarı ilk olarak Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır engelledi. Daha sonra diğer futbolcuların müdahalesiyle taraftar, hakem Küçük'ten uzaklaştırırken, güvenlik görevlileri saldırganı sahanın dışına çıkardı.

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