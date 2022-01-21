Zorlu Elektrik Perakende Satış Şirketi'nden Plastik Kapak Toplama Kampanyası'na destek

Zorlu Enerji'nin perakende elektrik satış şirketi OEPSAŞ, Plastik Kapak Toplama Kampanyası'na katıldı. Kampanya aracılığıyla biriktireceği plastik kapakları geri dönüşüme kazandıracak olan şirket, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bireylere destek olmayı amaçlıyor.

Zorlu Enerji'nin, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin perakende elektrik satış şirketi Osmangazi Perakende Elektrik Satış AŞ (OEPSAŞ), Türkiye Omurilik Felçliler Derneği (TOFD) yararına düzenlenen Plastik Kapak Toplama Kampanyası'na katıldı. Şirket, çalışanları ve tüm paydaşlarıyla birlikte biriktireceği plastik kapaklar ile çevre ve toplum bilincini artırmayı ve omurilik felçlileri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında ortalama 350 kilo plastik kapak karşılığında 1 adet manuel tekerlekli sandalye, 3,5 ton kapakta ise 1 adet akülü tekerlekli sandalye tedarik ediliyor.

Plastik kirliliğinin bugün en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu belirten Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Ertunç, “Çalışma arkadaşlarımızın da talebi ile çalışma ofislerimize yerleştirdiğimiz plastik kapak toplama kumbaralarıyla Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'nin Plastik Kapak Toplama Kampanyası'na destek vermeye başladık. Hedefimiz, tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak kampanyaya olabilecek en yüksek faydayı sağlamak. Kampanya aracılığıyla topladığımız kapakların geri dönüşümünü sağlamanın yanı sıra elde edilecek gelirle omurilik felçli bireylerin önemli ihtiyaçlarından biri olan akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerine kavuşmalarına hizmet etmiş olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Böyle güzel amaçlara hizmet eden bir kampanyaya başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın özveriyle destek sunacağına inancım tam. Yaşanabilir bir gelecek ve güçlü bir toplum için, bu kampanyayı anlamlı buluyor, sağlanacak destek için peşinen herkese teşekkür ediyorum" dedi.