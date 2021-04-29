Zorlu Enerji kalibrasyon merkezinin kapasitesini iki katına çıkardı

Zorlu Enerji, Gaziantep'teki Kalibrasyon Merkezi'nin kapasitesini iki katına çıkardı. Kapasite artırımı çerçevesinde doğal gaz sayaçları ile transmitter ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının yapıldığı laboratuvara yüksek hassasiyetli işlem sağlayan yeni ünite ve cihazlar eklendi.

Doğal gaz sayaçları ve transmitter ölçüm ekipmanlarının ulusal ve uluslararası standartlarda kalibrasyonunu sağlayan Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, kapasitesini iki katına çıkardı. Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan belgesini alarak kapasite artırımını gerçekleştirdi.

Kapasite artırımı çerçevesinde kalibrasyon merkezinin muayene, tamir ve ayar laboratuvarında doğal gaz sayaçları ile basınç ve sıcaklık transmitter ve ultrasonikmetre gibi ölçüm ekipmanlarındaki sensörlerin doğruluk muayene ve ayar işlemlerini yüksek hassasiyetli ekipmanlarla yapılmasını sağlayacak yeni ünite ve cihazlar eklendi.

2018 yılında yıllık 100 bin adet sayaca hizmet verebilecek bir tesis kapasitesiyle Gaziantep'te faaliyetlerine başlayan ve 2021 yılında tam kapasite ile çalışmaya devam eden Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz dağıtım şirketleri ve diğer müşterilerin yanı sıra kalibrasyonu yapılan doğal gaz sayaç kullanıcılarının geri bildirimleri göz önünde bulundurularak sertifikasyon işlemleri dahil tüm kalibrasyon iş adımları dijital ortamda yürütülecek ve kayıt altına alınacak şekilde tasarlandı. Kalibrasyon Merkezi; tüm marka, model sayaç ve transmitter taleplerinin yanı sıra arızalı, bakım onarım gerektiren veya hukuki süreç barındıran tüm ölçümsel, kalibrasyon taleplerini tarafsız ve bağımsız kuruluş olarak gerçekleştiriyor.