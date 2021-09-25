Zorlu Enerji, yenilikçi projelerini Young SDG Innovators'da paylaştı

Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında, sürdürülebilirlik vizyonunu benimseyen kurumlar arasında yer alan Zorlu Enerji, üyesi olduğu dünyanın en büyük sürdürülebilirlik insiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact'ın gerçekleştirdiği Young SDG Innovators Programına dahil oldu.

UN Global Compact'in 35 yaş altı, liderlik potansiyeli taşıyan genç yetenekleri, sürdürülebilirlik sorunlarına radikal inovasyon bakış açısıyla çözüm üretmeleri için bir araya getirmek amacıyla tasarlayarak hayata geçirdiği programa, Zorlu Enerji'den Finansman Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çetin, Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu, Risk Yönetimi Kıdemli Uzmanı Yansı Hilal Şener ve ZES Kıdemli Uzmanı Olcay Buğu Bekdikhan'dan oluşan ekip katıldı. Genç mühendis ve finansçılardan oluşan ekip, hazırladıkları etkileyici sunumla Uniting Business Live etkinliği kapsamında katıldıkları Young SDG Innovators Summit'te beğeni topladı.

Verilen bilgiye göre, UN Global Compact'in tüm dünyada eş zamanlı olarak yürüttüğü ve 16 ülkeden Global Compact üyesi şirketlerde çalışan genç profesyonellerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kullanarak, kendi iş kollarında yeni ürün ve hizmet geliştirmelerini sağlayan ‘Young SDG Innovators' programı çerçevesinde gerçekleştirilen özel oturumda, Zorlu Enerji ekibi hızla gelişmekte olan elektrikli araç ekosisteminin en önemli bileşenlerinden birisi olan bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesine yönelik geliştirdiği projeyi sundu.

Şirket ekibinin Türkiye'de elektrikli araç devinimini hızlandırmaya öncülük etme vizyonu doğrultusunda geliştirdikleri proje kapsamında, elektrikli araçların yoğunlaştığı ve elektrikli araç şarj istasyonlarının yetersiz kaldığı durumlarda yeniden kullanıma kazandırılan bataryalar aracılığıyla elektrikli araç ekosistemine destek sağlanmasını hedefliyor. Bununla birlikte yeniden kullanıma uygun bataryaların güneş enerjisi santralleriyle (PV) entegre edilerek fazla üretilen elektriğin depolanması ve güneşten daha uzun süre faydalanılması da amaçlar arasında yer alıyor.

UN Global Compact'ın gerçekleştirdiği etkinlikler ve sunduğu kaynaklar, üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve iş birliklerinin kurulması için de bir buluşma noktası işlevi görüyor.