İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zorlu Enerji'den maliyetleri azaltma amacıyla 'danışmanlık hizmeti'

Zorlu Enerji, kurumsal müşterilerine enerji maliyetlerini azaltacak çözümler sunma amacıyla çalışmalara başladığını açıkladı.

Şirket; deneyim ve uzmanlığını maliyetleri azaltmaları için tüketicileriyle paylaşacak.



Zorlu Enerji, kurumsal müşterilerine destek olmak ve maliyetlerini azaltmak için çalışmalara başladığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada; 2018 yılının Ekim ayında belirlenen yeni Son Kaynak Tedarik Tarifesi doğrultusunda yıllık elektrik tüketimi 10 milyon kWh'ın üzerinde olan tüketiciler, Son Kaynak Tedarik Tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor. Zorlu Enerji de bu tarifeye dahil olan tüketicilere sunduğu avantajlı fiyat teklifleri ve profesyonel kadrosuyla verdiği danışmanlık hizmetiyle tüketicilerin maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.


Şirketin deneyim ve uzmanlığından yararlanmak ve kurumlara özel teklifler almak isteyen tüketiciler, şirketin çağrı merkezinden veya mail yoluyla iletişime geçebileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.