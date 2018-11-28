Zorlu Enerji'den maliyetleri azaltma amacıyla 'danışmanlık hizmeti'

Şirket; deneyim ve uzmanlığını maliyetleri azaltmaları için tüketicileriyle paylaşacak.

Zorlu Enerji, kurumsal müşterilerine destek olmak ve maliyetlerini azaltmak için çalışmalara başladığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada; 2018 yılının Ekim ayında belirlenen yeni Son Kaynak Tedarik Tarifesi doğrultusunda yıllık elektrik tüketimi 10 milyon kWh'ın üzerinde olan tüketiciler, Son Kaynak Tedarik Tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor. Zorlu Enerji de bu tarifeye dahil olan tüketicilere sunduğu avantajlı fiyat teklifleri ve profesyonel kadrosuyla verdiği danışmanlık hizmetiyle tüketicilerin maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Şirketin deneyim ve uzmanlığından yararlanmak ve kurumlara özel teklifler almak isteyen tüketiciler, şirketin çağrı merkezinden veya mail yoluyla iletişime geçebileceği kaydedildi.