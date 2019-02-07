Zorlu Enerji'nin web sitesini yeniledi

Enerji sektörünün köklü şirketlerinden Zorlu Enerji'nin yeni web sitesi, mobil uyumlu ve kullanıcı dostu arayüzüyle yayına alındı.

Yaklaşık 25 yıldır enerji sektöründe faaliyet gösteren ve küresel ölçekte entegre hizmet sunan Zorlu Enerji; web sitesini yeniledi. Yapılan açıklamada; websitesi tasarımı ve kullanılan renkler; bir süredir devam eden kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında, yenilenen logo ve marka kimliği ile uyumlu olarak dizayn edildi ve markanın tek çatı altında toplanan tüm alt markalarını içerecek şekilde tasarlandı.

Tüketiciler, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri için çok daha kullanışlı bir arayüzle yayına başlayan mobil uyumlu ve dinamik web sitesinde, şirketin köklü deneyimi yanı sıra faaliyet gösterdiği tüm alanlardaki gelişmeler de paylaşılıyor. Site aynı zamanda, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını kamuoyu ile doğrudan paylaşabilmesi imkanı sunuyor.