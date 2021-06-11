Zorlu Enerji'nin ZES markası “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülünü aldı

Zorlu Enerji'nin şehirlerdeki karbon salımını azaltmak amacıyla 2018 yılında kurduğu ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere, Türkiye'de 81 ilde bin noktaya ulaşan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions) markası, “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülüne layık görüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde İstanbul'da düzenlenen 4'üncü Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında sürdürülebilirlik alanında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülleri sahiplerini buldu. Sürdürülebilirlik alanında enerji şirketlerinin gerçekleştirdiği başarılı projelerin ödüllendirildiği Zirvede, Zorlu Enerji'nin karbon nötr bir gelecek için elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions) markası ödüle layık bulundu. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Türkiye'de 81 ilde, bin noktada çevre dostu elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için faaliyetlerini sürdüren ZES markasına adanan ödülü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elinden aldı.

Türkiye'nin elektrikli şarj istasyonu ağı ZES'i sürdürülebilir bir ekosistem amacıyla hayata geçirdiklerini, bundan sonraki tüm yatırımlarında da yenilenebilir enerji kaynaklarını merkezlerinde tutacaklarını vurgulayan Sinan Ak, “Çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan elektrikli otomobillerin ülkemizde de yaygınlaşmasına destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elektrik tüketiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığımızı ve bunu IREC sertifikası ile belgelediğimiz elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES markamızın Türkiye içinde pazar payını yüzde 60'a ulaştırmış bulunuyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı hızla sürdürüyor ve dileyen elektrikli araç sahiplerinin evlerine veya iş yerlerine özel ya da paylaşımlı olarak şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirebiliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine koyuyoruz” dedi.

“Dijitalizasyonda dönüşümü yakalamak ülkenin cari açığına katkı sağlayabilir”

Sinan Ak, 2020 yılında elektrikli araç satışları geçtiğimiz yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğunu belirterek, “Avrupa'da elektrikli araçlar konusunda ciddi bir dönüşüm var. Geçen yıl pandemi döneminde Avrupa'daki toplam otomotiv pazarı yüzde 20 daralmış olmasına rağmen elektrikli araç satışları yüzde 117 artış gösterdi. Ülkemizdeki fırsatları da bu bakış açısı ile bu dönüşümün bir parçası olmayı hedefleyerek değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sayede ülkemizin cari açığına da katkı sağlayabiliriz. Şirket olarak pazardaki bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için dijitalizasyon çalışmalarımız doğrultusunda kurduğumuz elektrikli araç şarj altyapımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halihazırda Türkiye'de elektrikli şarj istasyonu sayımız bine ulaşmış durumda. geliştirmiş olduğumuz bilgi birikimini Avrupa başta olmak üzere, çevre coğrafyalara taşıma hedefi içindeyiz. Önümüzdeki 10 senelik süreçte teknolojiyi yakalamak ve dijital dönüşümle uyumlanmak gerekiyor. Biz de bu yöndeki çalışmalarımıza hız vermiş bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.