Zorlu Enerji'ye 'Diamond' ödülü

A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde bu yıl beşinci kez ödüllendirildi. Şirket, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde “Diamond” ödülünün sahibi oldu.

Zorlu Enerji, 8. A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde sektörünün birincisi olarak “Diamond” ödülüne layık görüldü. Zorlu Enerji, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde “Enerji” kategorisinde 5'inci kez üst üste bu ödüle layık görüldü.

Şirketin abonelerine dokunduğu her alanda en iyi müşteri deneyimi yaşattığını belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, “Etik, uyum ve şeffaflık temelleri üzerine kurgulanmış sürdürülebilir ve pozitif katkı sağlayan bir büyüme modeli izliyoruz. Parçası olduğumuz dünya ve toplumla uyumlu operasyonlar yürütmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

“Tüketicilerimize dijital alanda sunduğumuz uygulamalarımıza yenilerini ekleyeceğiz”

İnanç Salman, Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan ‘Müşteri Deneyim Endeksi' araştırması sonuçlarına göre belirlenen A.C.E. Awards'da üst üste elde edilen başarıda değer odaklı yaklaşımlarının katkısının büyük olduğunu belirterek şunları söyledi: “Müşterilerimize temas ettiğimiz her kanalda bütünleşik bir deneyim yaşatıyoruz. Öncelikli hedefimiz, abonelerimizin hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanmaları. Bu hedefimiz doğrultusunda teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak hızlı ve müşteri odaklı hizmet sunma ilkemiz doğrultusunda dijitalleşen süreçler üzerinde yoğunlaşıyoruz. “Dijital Abonelik Hizmetleri” projemizle Zorlu Enerji'den perakende elektrik hizmeti alan tüketiciler için tüm işlem kanallarından mesafeli abonelik işlemlerinin (müşteri hizmet merkezleri, e-devlet, mobil uygulama, online işlemler, çağrı merkezi) kolayca gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. 2023 yılında elektrik abonelik işlemlerinin yüzde 95'ini dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. A.C.E Awards'ta 5 kez üst üste ödüllendirmemize dijitalleşme ve teknoloji alanında yaptığımız bu yatırımların büyük katkısı oldu. Bu kıymetli ödülleri almamızda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geleceğin enerji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda her zaman olduğu değer odaklı yaklaşımımız odağında ulusal ve uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.”