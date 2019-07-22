Zorlu Enerji'ye Horizon 2020'de yeni destek

Zorlu Enerji, AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014-2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı kapsamında yeni bir destek daha almaya hak kazandı.

Zorlu Enerji Avrupa Birliği'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014 - 2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı'nda, daha önce aldığı desteklere bir yenisini ekledi. Zorlu Enerji, dünyada ve sektörde ilk kez uygulanacak olan “jeotermal akışkan özelliklerinin sürekli olarak takibi ve işletme süresince optimizasyonu” üzerine çalışmaya başlıyor.

Daha önce sadece petrol sektöründe uygulanan bu yöntem, Zorlu Enerji jeotermal santrallerinde uygulanmaya başlamasıyla sektörel anlamda dünyada da bir ilk olacak. Planlanan yöntem sayesinde jeotermal akışkanın özellikleri rezervuardan başlayarak işletme aşamasına kadar yazılım ve modellerle anlık olarak takip edilecek, bu sayede klasik sayılabilecek ve zaman alan laboratuvar uygulamalarının bir kısmı teknolojiye entegre edilerek zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanacak.

Avrupalı Konsorsiyum

Toplam 5 milyon Euro bütçesi olan Program için Avrupa'dan, 7 özel şirket, 4 üniversite ve 1 enstitü ortak çalışacakken Zorlu Enerji bünyesindeki santraller de projede kullanılacak ve ilk etapta yaklaşık 350 bin euro destek alınacak.

Jeotermal sektörüne ‘danışman' oluyor

Verilen bilgilere göre son 1 yıl içinde, Horizon 2020 kapsamında AB'den jeotermal enerjiye yönelik 3 farklı alanda destek alan ve iş birliği için tercih edilen Zorlu Enerji, bu özelliği ile sektördeki global oyuncuların da dikkatini çekti. Bu bağlamda, Zorlu Enerji mühendisleri farklı projeler için danışmanlık teklifleri almaya başladı.