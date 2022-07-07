Zorlu Enerji'ye teknoloji ödülü

Birbirinden değerli 160'tan fazla projenin başvurduğu yarışmada, Zorlu Enerji ‘ZES Yurt İçi Şarj İstasyonu Kurulum ve Operasyon Yönetimi' projesi ile ödül almaya hak kazandı.

Teknoloji liderleri için en prestijli ödüller arasında gösterilen CIO Ödülleri'nde bu yıl 170'e yakın proje değerlendirildi ve bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen 28 CIO (Chief Information Officer) ödüllendirildi. 2010 yılından bu yana düzenlenen ve hayata geçirdikleri projelerle şirketlerine değer katan teknoloji liderlerinin ödüllendirildiği CIO Ödülleri'nde, Zorlu Enerji BT ve İş Geliştirme Direktörü Fulya Bıçak Muştu, ‘ZES Yurtiçi Şarj İstasyonu Kurulum ve Operasyon Yönetimi Projesi' ile ödül aldı.

Tüm projelerin odağında dijital deneyim ve enerji verimliliği var

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Fulya Bıçak Muştu, elektrikli araç şarj istasyonu sektörünün ülkemizde gelişmekte olan bir alan olduğunu belirterek şunları söyledi: ''Öncelikle bu ödülü tüm Zorlu Enerji ailesi adına aldığımı belirtmek istiyorum. Bizi bu ödüle taşıyan proje ile gelişmekte olan elektrikli araçlar sektöründe yol gösterici olmayı, iş sonuçlarına sağladığı doğrudan katkı ile müşterilere dokunan her alanda dijital deneyimi artırarak kaynakların optimizasyonunu sağlamayı, verimliliği ve en önemlisi müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladık. 3,5 ay gibi kısa bir sürede Salesforce ve SAP çözümlerini harmanlayarak projeyi canlı ortamda uygulamaya aldık. Yurtdışı yatırımlarımız dahil olmak üzere, bunun gibi yönettiğimiz birden fazla projemiz mevcut. Dijitalleşme yolculuğumuzun hedefinde de, müşterilerimize dokunan her alanda kaynaklarımızı teknolojiyle optimize etmek, süreç ve sistemlerimizin kullanımını izleyerek dijital deneyimi aktaracak aksiyonları almak var. Bilgi teknolojileri stratejimiz ve teknolojik altyapımızın da bu süreci destekleyecek şekilde hazır olduğunu paylaşmak isterim.”