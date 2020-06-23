İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zorlu maç Ali Palabıyık'ın

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak zirveyi yakından ilgilendiren M.Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.


Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; pazar günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak M.Başakşehir - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.


Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:



26 Haziran Cuma


21.00 Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük



27 Haziran Cumartesi


18.30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan


21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen


21.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



28 Haziran Pazar


18.30 DG Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan


18.30 Çaykur Rizespor - Y. Denizlispor: Cüneyt Çakır


21.00 M.Başakşehir - Galatasaray: Ali Palabıyık


21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport-Tav Antalyaspor: Serkan Tokat



29 Haziran Pazartesi


21.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.