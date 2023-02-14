Zorunlu deprem sigortası poliçesinde artış

1 milyon adete ulaştı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 13 Ocak 2023 itibarıyla 11 milyon 147 bin 148 adete ulaştı. Sigortalılıkların artmasıyla 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 55,60'ı deprem riskine karşı teminat altına alındı.

Zorunlu deprem sigortası 2023 yılı itibariyle betorname yapılar 3 bin 16 TL'ye diğer yapılar ise 2 bin 80 TL'ye yapılıyor.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında bulunuyor.

DASK teminat tutarı

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 bin TL olarak uygulanıyor.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

DASK nasıl yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından gerçekleşir. Bir sene olarak düzenlenen DASK sigorta poliçe sorgulama işlemleri e-Devlet ve DASK resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra Poliçe Sorgulama yazıp Doğal Afet Sigortaları Kurumu adı altında yer alan sekmeye tıklayınca gerekli bilgileri doldurduktan sonra poliçe sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.