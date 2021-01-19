Zorunlu deprem sigortasında azami teminat artırıldı

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin TL'den 268 bin TL'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile zorunlu deprem sigortasında uygulanan azami teminat tutarı 28 bin TL artırıldı. Bu kapsamda, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin TL'den 268 bin TL'ye çıkarıldı. Tebliğe göre, sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri; betonarme yapılar için bin 134 TL'den bin 268 TL'ye, diğer yapılar için ise 782 TL'den 874 TL'ye çıkarıldı.

Tebliğe eklenen geçici maddelere göre, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanması kararlaştırıldı. Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın yeni belirlenen teminatlara tabi olacak.

Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedelinin 268 bin TL'ye yükseldiğini belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut, “Bildiğiniz gibi DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile evlerin yeniden inşa bedelini teminat altına alıyor. Yeniden inşa bedelleri de her yıl enflasyon oranında güncelleniyor. Özetle DASK'ın sigortalılara verdiği teminat, ekonomik şartlara göre korumaya alınarak artırılıyor. Buna bağlı olarak primlerde de artış oluyor. DASK olarak 2021'de teminatı artırma ancak prim farkını sigortalılarımıza yansıtmama kararı aldık" dedi.

"Evler yıllık ortalama 163 TL'ye sigortalanacak"

Kampanya kapsamında İstanbul'da ve İzmir'de 100 metrekare betonarme bir evin yıllık 268 TL'ye Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alınabileceğini açıklayan Turgut şunları söyledi: “100 metrekare betonarme bir ev, Edirne, Ankara ve Gaziantep'te yıllık 90 TL'ye; Ardahan'da yıllık 129 TL'ye; Ağrı, Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize'de 59 TL, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir'de 38 TL'ye; Antalya'da 129 TL'ye ve Bursa'da 173 TL'ye Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olacak. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor".

"Hedef yüzde 100 sigortalılık"

Depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide artış olduğunu hatırlatan Turgut, “Depremden sonraki ilk hafta Ege Bölgesi'nde günlük poliçe üretimi yüzde 100'lerin üzerine çıkmıştı. Şu anda da deprem öncesine göre günlük yüzde 5 daha fazla olarak devam ediyor. İzmir'deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 binden 689 binlere yükseldi. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 5 düzeyinde devam ediyor. ‘DASK Yaptıran Kazanıyor' kampanyasıyla da bu farkındalığı sürdürerek sigortalılık oranlarını artırmayı ve yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.