Zuchex 2019 toplam ziyaretçi sayısını yüzde 10 arttırdı

Bu sene düzenlenen fuar ile 30'uncu yılını kutlayan Zuchex 2019'da, toplam ziyaretçi sayısını yüzde 10 artırırken, ziyaretçilerin yüzde 20'sini ise yurtdışı satın almacılar oluşturduğu açıklandı.

Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları fuarlarından Zuchex İstanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında sektör için ticaret fırsatları sundu. Yapılan açıklamada; 108 ülkeden 32 bin 734 ticari satın almacı, pazar lideri marka ve üreticilerden en son ürünleri sipariş etmek, sektörle bağlantı kurmak ve trendleri takip ederek ilham almak için Zuchex 2019'u ziyaret etti. Türkiye'den 425, yurtdışından 149 katılımcı ile önceki yıla göre katılımcı sayısında yüzde 28'lik artış gösteren Zuchex; sektörün inovatif ürünlerini ve 2020 yılı trendlerini bir arada sundu.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Türkiye'den sonra Zuchex 2019'u en çok ziyaret eden ilk 10 ülke İran, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Lübnan, Filistin, Libya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan olurken, ziyaretçi memnuniyet oranı yüzde 96 ile yüksek seviyelere çıktı. Bu yıl tüm dünyadan satın almacılarda olağanüstü artışlar kaydedilirken toplamda yüzde 24'lük bir artış ile fuarı toplam 5 bin 119 yurtdışı satın almacı ziyaret etti.

Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, fuar ile ilgili değerlendirmesinde; bu yıl uygulamaya alınan kapsamlı yeniden düzenlemeler ile tazelenen Zuchex'in, satın almacıların yeni ürünler tedarik etmesini kolaylaştırarak hem ziyaretçiler hem de katılımcılar için gerçek fayda sağladığının altını çizerek, "Bu yıl fuarı ziyaret eden ve beklentilerin üzerine çıkan yurtdışı satın almacı sayısını 2020 yılında daha da fazla artırmayı amaçlıyoruz. Tüm ekibimize, devamlı gelişen ev ve mutfak eşyaları sektörüne olan katkısı ve başarısıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Benzer şekilde olumlu yorumlarda bulunan Türkiye Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Türkiye ve çevre coğrafyalardaki perakendeciler için Zuchex, her zaman olduğu gibi yenilikler ile dolu ve uluslararası bir platform olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Goldmaster Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Bora ise Zuchex'in Orta Doğu, Balkanlar ve Asya'da katıldığı diğer fuarlardan daha fazla satın almacı çektiğini belirterek bunun çok büyük bir başarı olduğunu ekledi.

Keramika Genel Müdürü Emin Yüce de fuarın dünyadaki en önemli ikinci ev ve mutfak eşyaları fuarı olma yolunda olduğunu belirtti. Bu kadar profesyonel ve başarılı bir fuar için ekibe teşekkür eden Yüce, özellikle satın almacıların kalitesi ve fuarın uluslararası niteliği hakkında yorumlarda bulundu.