Zuco 103 müzik grubu 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, elektronik Brezilya müziğinin efsane grubu Zuco 103'ü 15 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturuyor. Kadıköy Belediyesi ve Hollanda Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen program 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Kalamış Atatürk Parkı'nda.

Türünün en saygın isimleri arasında gösterilen, Amsterdam çıkışlı Zuco 103, 2007 yılında İstanbul'da konser vermişti. Brezilya müziğinin melodileri ve hareketli ritimlerini elektronik altyapıyla harmanlayan grup 15 yıl aradan sonra Kalamış Yaz Festivali çerçevesinde dinleyicileriyle buluşuyor.

Yılın en önemli dünya müziği konseri

Zuco 103 müzik hayatına 1999 yılında yayımlanan ilk albümleri Otro Lado (Öbür Yüz) ile başladı. Albüm gerek müzikseverler gerekse müzisyenler arasında hararetli bir ilgiyle karşılandı. Grup bu haklı ilginin karşılığını yıllar içinde yayımladığı toplam yedi albüm, iki remix toplaması, bir best of seçkisinin yanı sıra çok sayıda single ile fazlasıyla verdi.

Doksanların başında Rotterdam Konservatuarı'nda tanışıp birlikte müzik yapmaya başlayan; davulda Stefan Kruger, tuşlu çalgılarda Stefan Schmit ve vokalde Lilian Vieira isimlerinden oluşan grubun soundu çok zengin bir tropical dünyayı işaret ediyor. Zuco 103'ün birbirinden farklı türlere göz kırpan zengin soundunun ortak paydası dans müziği. Grubun bütün farklı etkileri ve türleriyle beslendiği iki ana damar da Brezilya müziği. Grup sahnesinde ve eserlerinde bossa nova, tropicalismo, sambo, afro - küba müziği, acid caz, trip hop, funk, break beat, grup - bass gibi cazın tüm alt türlerinden, ustaca elektronik dans müziğine zengin bir geçiş yapıyor.

Grup, 2007'deki İstanbul'u son ziyaretinden bu yana “After The Carnaval” (2008), Etno Chic (2016) ve Tripicalismo (2019) albümlerini yayımladı. Jamaika müziğinin kült simalarından Lee Scratch Perry işbirliğiyle kaydedilen “Love Is Queen Omega” ve “It's a Woman's World” den tutun da Funky Lowlives tarafından remixlenen “Fome Total”e, Bossacucanova imzalı “Naracatu Atomico” yorumuna kadar Zuco 103'ün şarkıları müzikseverleri gerçek bir işitsel şölene davet ediyor.

Zuco 103'den gençler için atölye çalışması

Zuco 103'ün üyelerinden Stefan Kruger, Valentijn Bannier ve Türkiye'den müzisyen Tarık Arslan'ın katılımıyla 27 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te bir atölye çalışması gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek atölyeye 16 - 25 arası gençler ücretsiz katılım sağlayabilir. Atölyede sanatçılar farklı müzik tekniklerinin karışımıyla nasıl tek ve benzersiz bir soundun yakalanabileceği, aynı zamanda farklı geçmişlere sahip müzisyenlerin bir araya gelerek nasıl bir kombinasyon elde edebilecekleri enstrümanlar eşliğinde gençlere aktarılacak.