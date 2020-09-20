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Zukanovic, Karagümrük'ü ayakta tuttu

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Karagümrük sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken Boşnak stoper Zukanovic, 1 gol ve 1 asistle takımını ayakta tuttu.


Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep deplasmanında boy gösteren Karagümrük, Boşnak savunmacısı Zukanovic'le 1 puana uzandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Roco'nun pasında fileleri havalandıran Zukanovic, takımını öne geçirirken, 90+5. dakikada atılan golde de başrol oynadı. Sağ taraftan kullanılan uzun taç atışında kafalardan seken topu önünde bulan tecrübeli futbolcu, çok sert bir şut çekerken, topa ayak koyan Mevlüt Erdinç fileleri havalandırdı ve Karagümrük, zorlu deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karagümrük, geçtiğimiz hafta, 36 yıl aradan sonra Süper Lig'deki ilk maçında Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, kırmızı-siyahlıların ilk golünü yine Zukanovic kaydetmiş ve Karagümrük sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Geride kalan 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karagümrük, 4 puan toplayarak 4. sırada yer aldı.

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